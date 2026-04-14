Verona-Milan Allegri punta a rialzare in rossoneri con due semplici mosse Ma in attacco …

Domenica 19 aprile alle 15:00 si giocherà la partita tra Verona e Milan allo stadio 'Bentegodi'. La sfida è valida per la 33esima giornata di campionato. L'allenatore dei rossoneri ha annunciato due cambi nel reparto offensivo, cercando di migliorare le prestazioni della squadra. La partita si svolgerà in un contesto di tensione e attese, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in vista della fine della stagione.