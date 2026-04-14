Verona-Milan Allegri punta a rialzare in rossoneri con due semplici mosse Ma in attacco …
Domenica 19 aprile alle 15:00 si giocherà la partita tra Verona e Milan allo stadio 'Bentegodi'. La sfida è valida per la 33esima giornata di campionato. L'allenatore dei rossoneri ha annunciato due cambi nel reparto offensivo, cercando di migliorare le prestazioni della squadra. La partita si svolgerà in un contesto di tensione e attese, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in vista della fine della stagione.
Inter 75, Napoli 66, Milan 63. Se lo Scudetto, per i rossoneri di Massimiliano Allegri, è volato via davvero stavolta, la lotta per la conquista di un posto in Champions League si fa più che mai serrata. Il Diavolo, nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite (contro Lazio, lo stesso Napoli e l'ultima, pesante, di 'San Siro' contro l'Udinese), resta pienamente in corsa per il secondo posto, distante soltanto tre punti. E, nel frattempo, dovrà vedersela dall'assalto delle inseguitrici. Dietro il Milan, infatti, premono la Juventus, quarta con 60 punti e, ad oggi, ultima qualificata per la Champions; quindi Como con 58 punti e Roma con 57.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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