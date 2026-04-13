Dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese, l’allenatore del Milan ha annunciato modifiche alla formazione per la prossima partita a Verona. La decisione di cambiare l’assetto tattico è stata comunicata in vista dell’impegno in trasferta. La squadra si prepara a scendere in campo con una formazione rivista rispetto alle ultime uscite, in un tentativo di reagire alla battuta d’arresto recente.

Comolli promette: «Sarà un mercato ambizioso a prescindere dalla Champions. Sui rinnovi di Spalletti e Vlahovic vi dico questo» Calciomercato Fiorentina, Paratici guarda alla Spagna: nuovo obiettivo per il centrocampo, può arrivare a zero! Calciomercato Inter: Calhanoglu a un passo dal Galatasaray, l’annuncio shock dell’agente! La rivelazione che fa tremare i tifosi nerazzurri Calciomercato Cagliari: Sebastiano Esposito incanta, le sirene di Serie A si accendono. Due club bussano alla porta in vista dell’estate, cosa sta succedendo Genoa, ufficiale il rinnovo di Sabelli: il comunicato del club e le parole del calciatore dopo la firma con i rossoblù! Comolli promette: «Sarà un mercato ambizioso a prescindere dalla Champions.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Verona Milan, Allegri cambia tutto dopo il ko con l’Udinese: rossoneri in campo con un assetto diverso

Probabili formazioni Milan-Udinese, le ultime dai campi: Allegri cambia tuttoOggi pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' l'Udinese di Kosta Runjaic per la 32esima giornata di Serie A.

Il Milan cade in casa con il Parma, l’Inter vola a +10: rossoneri ko dopo 24 partiteUn gol assegnato dopo una lunghissima revisione al Var condanna il Milan a San Siro.