Svolta per il litorale | 45 milioni contro gli sversamenti a Palombina e Falconara VIDEO

Un investimento di 45 milioni di euro è stato annunciato per intervenire sugli sversamenti nelle aree di Palombina e Falconara. L’obiettivo è migliorare la qualità del mare e ridurre le criticità causate dai temporali. L’annuncio riguarda un intervento senza precedenti sul litorale, volto a garantire acque più pulite per cittadini e turisti. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti.

oreno Clementi di Viva Servizi annuncia l'apertura del cantiere destinato a rivoluzionare il sistema fognario destinato a rivoluzionare il sistema fognario di due città ANCONA - Un investimento senza precedenti per restituire ai cittadini e ai turisti un mare finalmente pulito, anche dopo i forti temporali. È partito ufficialmente il maxi-cantiere da 45 milioni di euro destinato a rivoluzionare il sistema fognario tra Palombina e Falconara Marittima, ponendo fine all'annoso problema degli sversamenti a mare che, negli anni, hanno causato troppi divieti di balneazione. Nel video, il direttore generale di Viva Servizi, Moreno Clementi, illustra i dettagli tecnici e gli obiettivi di questo intervento monumentale.