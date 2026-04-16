Venezia crollo improvviso all’ex caserma | 4 operai feriti nel sito

A Venezia, durante un sopralluogo tecnico, quattro operai sono rimasti feriti a causa di un improvviso crollo strutturale dell’ex caserma Pepe, situata nel quartiere di San Nicolò. La zona è stata subito messa sotto controllo dalle autorità, che stanno verificando le cause del cedimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

Un violento cedimento strutturale ha colpito l’ex caserma Pepe a San Nicolò, a Venezia, provocando il ferimento di quattro operai durante un sopralluogo tecnico. Il sinistro si è verificato nel momento in cui un solaio situato al primo piano della struttura è crollato improvvisamente, travolgendo i lavoratori impegnati nelle valutazioni preliminari per la futura ristrutturazione dell’edificio. La dinamica del crollo e il bilancio dei coinvolti. Le operazioni di accertamento sullo stato dell’immobile sono terminate bruscamente quando la parte superiore della costruzione non ha retto il peso o l’integrità necessaria, portando alla caduta del pavimento del primo livello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, crollo improvviso all’ex caserma: 4 operai feriti nel sito Notizie correlate Lido di Venezia: crollo in un cantiere, 4 operai feriti tra cui due graviUn crollo parziale ha colpito una struttura al Lido di Venezia nella mattinata di questo giovedì 16 aprile 2026, coinvolgendo un cantiere edile e... Crollo di un’impalcatura a Camastra: tre operai feritiABBONATI A DAYITALIANEWS Dinamica dell’incidente Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi, 7 aprile, a Camastra, nell’Agrigentino, dove tre... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Canale della Scomenzera, dopo il crollo del muro in pietra scivola in acqua il prefabbricato della polizia. Tratto chiuso ai vaporetti; Qualità sopra la media, ma pesano rincari e incertezza dei consumi. Crollo al Lido di Venezia: il report dei feritiCrollo in un cantiere al Lido di Venezia: operai feriti e persone evacuate: Il bollettino degli interventi di emergenza. lavocedivenezia.it Venezia, crollo all'ex caserma Pepe durante un sopralluogo: quattro operai feritiLeggi su Sky TG24 l'articolo Venezia, crollo all'ex caserma Pepe durante un sopralluogo: quattro operai feriti ... tg24.sky.it Il Friuli Venezia Giulia fa il tifo per voi. Un grandissimo in bocca al lupo a Katiuscia Scians, Vienna Di Tullio ed i loro compagni a quattro zampe che tra pochi giorni parteciperanno ai mondiali di Agility a Valencia. #iosonoFriuliVeneziaGiulia facebook Basket: i tifosi della Dinamo si preparano alla gara contro Venezia x.com