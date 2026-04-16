Venezia crollo improvviso all’ex caserma | 4 operai feriti nel sito

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Venezia, durante un sopralluogo tecnico, quattro operai sono rimasti feriti a causa di un improvviso crollo strutturale dell’ex caserma Pepe, situata nel quartiere di San Nicolò. La zona è stata subito messa sotto controllo dalle autorità, che stanno verificando le cause del cedimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

Un violento cedimento strutturale ha colpito l’ex caserma Pepe a San Nicolò, a Venezia, provocando il ferimento di quattro operai durante un sopralluogo tecnico. Il sinistro si è verificato nel momento in cui un solaio situato al primo piano della struttura è crollato improvvisamente, travolgendo i lavoratori impegnati nelle valutazioni preliminari per la futura ristrutturazione dell’edificio. La dinamica del crollo e il bilancio dei coinvolti. Le operazioni di accertamento sullo stato dell’immobile sono terminate bruscamente quando la parte superiore della costruzione non ha retto il peso o l’integrità necessaria, portando alla caduta del pavimento del primo livello.🔗 Leggi su Ameve.eu

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