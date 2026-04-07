Un incidente si è verificato oggi in un cantiere edile a Camastra, nell’Agrigentino, coinvolgendo tre operai rimasti feriti. Durante i lavori, un’impalcatura è improvvisamente crollata, causando lesioni ai presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dinamica dell’incidente. Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi, 7 aprile, a Camastra, nell’Agrigentino, dove tre operai sono rimasti feriti durante attività in un cantiere edile. Secondo le prime informazioni, i lavoratori si trovavano su un’impalcatura metallica sollevata da un carrello telescopico, impegnati in interventi al primo piano dell’edificio, quando la struttura ha ceduto improvvisamente facendoli precipitare al suolo. Condizioni dei feriti. A seguito della caduta, tutti e tre gli operai hanno riportato ferite, mentre l’autista del mezzo è stato colto da un malore dovuto allo shock. I feriti sono stati soccorsi tempestivamente e trasportati in diversi ospedali della zona. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Crollo di un’impalcatura a Camastra: tre operai feriti

Incidente in cantiere a Camastra: crolla un cestello, quattro operai feritiMattinata di paura a Camastra, dove un incidente in un cantiere edile ha provocato il ferimento di quattro operai, due dei quali in gravi condizioni.

Tre operai morti oggi sul lavoro: gru a Livorno, impalcatura a Palermo, camion in AbruzzoTre operai sono morti oggi sul lavoro: uno a Livorno, schiacciato da una gru; un altro in Abruzzo dopo un incidente in cantiere.

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