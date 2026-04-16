Venezia boato improvviso nell’edificio storico | il sopralluogo si trasforma in un incubo

A Venezia, un boato improvviso ha scosso un edificio storico, portando immediatamente a un sopralluogo. Quello che sembrava un controllo di routine si è trasformato in una situazione difficile. Durante le verifiche, sono state ispezionate varie stanze vuote, vengono prese misurazioni e scambiate poche parole a bassa voce, in un luogo che conserva molti anni di storia.

Sembrava uno di quei controlli di routine, senza sorprese. Un giro tra stanze vuote, appunti, misurazioni, qualche parola scambiata a bassa voce in un luogo che porta addosso anni e anni di storia. Poi, all’improvviso, un boato secco. E quel silenzio sospeso che arriva solo quando capisci che qualcosa è andato davvero storto. Siamo sull’isola di San Nicolò, a Venezia. Dentro l’ex caserma Pepe, mentre un gruppo di persone era lì per valutare lo stato dell’immobile, il sopralluogo si è trasformato in una scena da incubo: una parte della struttura ha ceduto di colpo, facendo precipitare tutto nel caos. Il crollo durante il controllo: persone travolte dalle macerie.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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