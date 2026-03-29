Progresso è una beffa che pesa Il recupero si trasforma in un incubo

Il Progresso ha subito una sconfitta nel recupero di una partita contro la Pro Palazzolo, squadra più quotata. La squadra locale era in vantaggio 1-0 fino a pochi minuti dalla fine, quando ha subito due gol in pieno recupero. Questa sconfitta ha rappresentato la quarta consecutiva per il team, che aveva iniziato l’anticipo con una vittoria.

di Nicola Baldini CASTEL MAGGIORE Beffa atroce per il Progresso di Mattia Graffiedi che, nell’anticipo si trovava avanti 1-0 contro la più quotata Pro Palazzolo, ma ha subìto un clamoroso uno-due in pieno recupero che si è tramutato nella quarta sconfitta consecutiva. Si tratta di un periodo nero per i rossoblù che, a causa di questo ko, hanno raccolto tre punti nelle ultime dieci partite e che oggi, in caso di probabile vittoria della Correggese sul campo del già retrocesso Tuttocuoio, rischiano di ritrovarsi in zona playout. Ma venendo alla cronaca del match, il primo tempo corre via liscio senza grossi sussulti e, per assistere alla prima occasione degna di nota, occorre attendere il recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Progresso, è una beffa che pesa. Il recupero si trasforma in un incubo Articoli correlati Leggi anche: Inter-Lecce, il recupero che pesa: San Siro misura ambizioni e paure Casalguidi, che beffa. Un rigore in pieno recupero vale il pareggio del LucoCASALGUIDI 1 LUCO 1 CASALGUIDI Carli, Ceccarelli, Diddi, Bonaiuti, Borselli, Dani (70’ Covino) Bonfanti An. Contenuti e approfondimenti su Progresso è una beffa che pesa Il... Argomenti discussi: Contratto Funzioni Locali, Fp Cgil Arezzo: Salari falcidiati dall’inflazione e diritti al ribasso. Altro che dignità; Rugby – Beffa nel finale per i Lyons: Biella supera i Leoni allo scadere. Stabilità. Cosmed: Finanziamento dei contratti è una beffaLa Confederazione denuncia tagli brutali al personale, stipendi ridotti ai dirigenti e la beffa del finanziamento dei contratti. La sopravvivenza dei servizi pubblici è ormai un’emergenza politica e ... quotidianosanita.it