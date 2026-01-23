Scossa di terremoto in Italia famiglie in strada | il boato improvviso

Una scossa di terremoto ha colpito il Palermitano nella notte tra martedì e mercoledì, causando l’evacuazione di alcune famiglie e momenti di preoccupazione. L’evento ha suscitato attenzione tra residenti e autorità, che stanno monitorando la situazione. Non si segnalano al momento danni significativi o feriti, ma l’episodio ricorda l’importanza di mantenere misure di sicurezza e attenzione in aree a rischio sismico.

Una scossa di terremoto ha svegliato la popolazione nel Palermitano nella notte tra martedì e mercoledì, provocando momenti di paura e apprensione tra chi si è trovato a casa o in strada. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato che il sisma si è verificato alle 00:34, con una magnitudo di 2.7, un’intensità relativamente lieve, ma sufficiente a far tremare letti, mobili e vetri nelle abitazioni della zona. L’epicentro è stato localizzato a due chilometri a ovest di Casteldaccia, comune alle porte di Palermo, mentre la profondità del terremoto è stata stimata a sette chilometri sotto la superficie terrestre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

