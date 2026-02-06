A spasso per Roma con un cane-robot | il video diventa virale

Un video girato nel centro di Roma sta facendo il giro del web. Mostra una donna che cammina con il suo cane, ma c’è un dettaglio insolito: il cane è un robot. La scena, apparentemente normale, ha catturato l’attenzione di molti utenti sui social. In pochi giorni, il video è diventato virale, lasciando tutti a chiedersi se si tratti di uno scherzo o di una novità tecnologica.

Una scena apparentemente normale: una donna che passeggia con il proprio cane al guinzaglio lungo una strada di Roma. Ma a rendere l'immagine fuori dall'ordinario è la natura dell'animale: non si tratta di un cane vero, bensì di un cane-robot. Il curioso episodio è stato ripreso in via Monte Zebio, una delle strade che conducono verso piazza Mazzini, in pieno centro. Il video, condiviso da una lettrice, mostra la donna mentre cammina con disinvoltura accanto al suo compagno meccanico.

