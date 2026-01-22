Avellino sette indagati per lottizzazione abusiva | sequestrato un complesso residenziale in Via Zigarelli

A Avellino, sette persone sono state indagate per sospetti di lottizzazione abusiva, con il sequestro di un complesso residenziale in Via Zigarelli. Tra gli indagati, due sono accusati anche di falsità. L'indagine fa luce su presunte irregolarità edilizie e di pianificazione urbanistica, evidenziando l’attenzione delle autorità locali sulla legalità nel settore immobiliare.

Avellino – Sette persone risultano indagate per reati a vario titolo, tra cui lottizzazione abusiva; a due di loro viene contestato anche il falso. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Agroalimentare Forestale del Gruppo di Avellino hanno eseguito il.

