Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellata | Istituiamo riconoscimento per giovani che realizzano valori del rispetto

In un incontro ufficiale, un rappresentante del settore scolastico ha annunciato l’istituzione di un premio dedicato agli studenti che dimostrano comportamenti di rispetto e solidarietà. La decisione arriva dopo che uno studente ha difeso la propria insegnante durante un episodio di aggressione, che si è verificato recentemente. L’obiettivo è riconoscere pubblicamente i giovani che si distinguono per valori come il rispetto e la tutela degli altri.

"Oggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno realizzare al meglio quei valori del rispetto, della solidarietà, di una responsabilità che porta il giovane a essere un cittadino consapevole, solidale, che sa essere partecipe di una comunità, che sa capire e comprendere i valori dell'altro". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine della cerimonia di premiazione al ministero in viale Trastevere dello studente che ha difeso la professoressa di francese Chiara Mocchi aggredita nella scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellata: "Istituiamo riconoscimento per giovani che realizzano valori del rispetto" Notizie correlate Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellata"Oggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno realizzare al... Trescore, chi è lo studente eroe che ha salvato la prof accoltellata. Lei dimessa dall’ospedale, lui premiato dal ministro ValditaraTrescore Balneario – Il caso di Trescore Balneario consegna alla cronache anche una figura positiva e salvifica. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Prof accoltellata a Trescore, gip conferma la comunità per il 13enne. Chiara Mocchi dimessa: è in convalescenza a casa. Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellataOggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno ... iltempo.it Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellata: Istituiamo riconoscimento per giovani che realizzano valori del rispettoIl titolare dell'Istruzione ha ringraziato lo studente che ha tenuto un comportamento molto coraggioso, dimostrando grande senso civico e grande spirito di solidarietà ... ilgiornale.it