Gangi | 3 nuove vie per onorare eroi locali

A Gangi, un comune della Sicilia interna, sono state dedicate tre nuove vie a figure locali considerate eroi. La decisione mira a celebrare persone che hanno avuto un ruolo importante nella comunità, attraverso l’intitolazione di queste strade. L’iniziativa coinvolge l’amministrazione comunale e rappresenta un gesto simbolico per mantenere vivo il ricordo di queste figure.

Nel cuore della Sicilia interna, il comune di Gangi ha scelto di onorare tre figure emblematiche intitolando loro nuove vie, in un atto che trascende la semplice toponomastica per diventare una dichiarazione di valori civici. La cerimonia si è svolta con la partecipazione delle autorità locali e dei familiari, segnando un momento di riflessione sulla storia civile e culturale del territorio madonita. L’evento ha la dedica a Rosaria Scavuzzo, Ruggiero Landino e Felice Quattrocchi, personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella comunità attraverso l’impegno pubblico, l’arte e la medicina. Una pioniera tra le pietre: Rosaria Scavuzzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

