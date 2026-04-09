Valanga sul Gran Sasso attivata la macchina dei soccorsi per verificare se ci sono dispersi VIDEO

Una valanga si è staccata sul versante aquilano del Gran Sasso, nella zona di Valloni, tra Campo Imperatore e Fonte Cerreto. La slavina ha attivato la macchina dei soccorsi, che sta verificando se ci siano persone coinvolte. La zona è sede della funivia e la preoccupazione riguarda la presenza di eventuali dispersi. Le autorità stanno monitorando la situazione e coordinando le operazioni di soccorso.

Una valanga si è staccata sul versante aquilano del Gran Sasso in località Valloni, tra Campo Imperatore e Fonte Cerreto, base della funivia e il timore è stato subito quello del possibile coinvolgimento di persone. Non risulta al momento che ci fosse qualcuno impegnato in fuoripista, ma la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Valanga a Livigno e Bormio 2000, soccorsi in azione: salve 8 persone. Ma ci sono due dispersiLivigno (Sondrio), 22 febbraio 2026 – Momenti di apprensione, domenica pomeriggio, in Valtellina per due valanghe: la prima verso le 14 nella zona di... Alpinisti morti sul Gran Sasso, per la procura nessuna responsabilità nei soccorsi: chiesta l'archiviazioneNessuna responsabilità per i soccorsi secondo la procura di Teramo che ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta aperta a seguito della morte di Luca... Temi più discussi: Tragedia sfiorata a Prati di Tivo, slavina sul Gran Sasso travolge residence; Valanga sul Gran Sasso, verifiche in corso per escludere dispersi; Neve record sull’Appennino, le FOTO della terribile valanga che ha travolto il Residence di Prati di Tivo: gravi danni | GALLERY; Gran Sasso, valanga travolge la strada a Prati di Tivo: evacuazioni decisive evitano il peggio. Gran Sasso, valanga ai Valloni: in corso le verifiche con elicottero e unità cinofileAl momento non risultano evidenze di persone travolte, ma sono scattate le ricerche per escludere la presenza di eventuali dispersi. laquilablog.it Valanga sul Gran Sasso, verifiche in corso per escludere dispersiProvincia - Una valanga si è staccata sul versante aquilano del Gran Sasso, in località Valloni, nel tratto compreso tra Campo Imperatore e Fonte Cerreto, nei pressi della base della funivia. terremarsicane.it Gran Sasso, valanga ai Valloni: secondo le prime informazioni che giungono dai soccorritori non ci sarebbero persone travolte dal fronte valanghivo Continuano le operazioni di bonifica in quota, che vedono impegnati il Soccorso alpino e speleologico, con u - facebook.com facebook