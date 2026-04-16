L’attore è tornato sul set grazie all’intelligenza artificiale, che ha permesso di ricrearlo in un nuovo film alcuni mesi dopo la sua scomparsa. La sua voce e le sue immagini sono state riprodotte digitalmente per completare le scene, senza che fosse presente sul set. La tecnologia ha consentito di riproporlo in modo realistico, portandolo di nuovo sul grande schermo dopo la sua morte avvenuta nell’aprile 2025.

L’intelligenza artificiale porta Val Kilmer sul grande schermo in un nuovo film, mesi dopo la scomparsa dell’attore avvenuta nell’aprile 2025. Il trailer di “As Deep as the Grave”, presentato al CinemaCon di Las Vegas, mostra la figura digitale di Kilmer nei panni di Padre Fintan, un personaggio che l’attore aveva accettato di interpretare ma che non aveva mai potuto girare a causa delle sue condizioni di salute. La pellicola indie diretta da Coerte Voorhees racconta la storia vera degli archeologi Ann e Earl Morris, interpretati da Abigail Lawrie e Tom Felton, che negli anni Venti scoprirono i resti degli antichi Puebloani. Nel trailer si vede la ricostruzione digitale di Val Kilmer pronunciare la battuta: “ Non temere i morti, e non temere me “, dando vita a un sacerdote cattolico e spiritualista nativo americano.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’ultimo regalo di Val Kilmer: nel nuovo film “recita” dopo la morte grazie all’IA (VIDEO)

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