Vacanze il piano dell’Europa per non lasciare gli aerei a terra

Con l’arrivo della stagione estiva, le autorità europee stanno lavorando a un piano per evitare che gli aerei vengano messi a terra a causa delle restrizioni o problemi operativi. La stagione delle vacanze si avvicina e, nel frattempo, si cercano soluzioni per garantire la regolare ripresa dei voli e la continuità dei collegamenti aerei all’interno del continente.

L’avvicinarsi dell’estate (e delle vacanze) non poteva avvenire in un contesto più incerto di quello in cui ci troviamo. Un fragile cessate il fuoco in Medio Oriente, lo Stretto di Hormuz ancora chiuso e con esso il flusso di idrocarburi vitali per l’economia globale. Uno degli impatti più forti si è avuto sul kerosene per aerei la cui carenza, se prolungata potrebbe portare a costosi rialzi nei prezzi dei biglietti e all’annullamento di voli. Per scongiurare questa eventualità, la Commissione Europea ha elaborato un piano d’emergenza per garantire la massima produzione di questo carburante. La dipendenza da carburante per aerei importato....🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Vacanze, il piano dell’Europa per non lasciare gli aerei a terra Um Cessna contra a URSS Notizie correlate Immobile pericolante e rischio crolli, famiglia costretta a lasciare il piano terraSgombero immediato dell’unità al piano terra e obbligo di messa in sicurezza dell’immobile entro dieci giorni. Gava al Consiglio d’Europa: piano da 200 milioni per la Terra dei FuochiIl governo italiano porta a Strasburgo l’aggiornamento sulle misure per la Terra dei Fuochi, nel tentativo di rispondere alla condanna della Corte... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Affitti per le vacanze 2026: prezzi stabili nonostante l’inflazione; Sanremo, l’ex convento delle cappuccine diventerà una casa vacanze. Ok al progetto di Walter Lagorio; Vacanze in sospeso. Fra paura e rincari. Ferme le prenotazioni; Buone idee per le famiglie: giostre e animazioni gratuite per la fiera del centro commerciale nell’Île-de-France. Vacanze, il piano dell’Europa per non lasciare gli aerei a terraLa chiusura di Hormuz aggrava la carenza di carburante per aerei. L'Ue prepara le misure per per salvare le vacanze. panorama.it SICILIA, CASA VACANZE CIN IT083069C2G8YNXUOC CIR 19083069C246010 STAGIONE ESTIVA 2026 Il monolocale Casa delle Tholos offre un'oasi di pace e relax, situato a piano terra, garantisce tutto il necessario per un soggiorno confortevole! Trek - facebook.com facebook "Le vacanze romane di Reza Ciro Pahlavi, figlio dello Scià in cerca di sponsor". Gli incontri con alcuni parlamentari e figure del mondo imprenditoriale tra lobbismo, strette di mano, ambizioni politiche e tante polemiche" scrive Gennaro @grimolizzi su @ildubbi x.com