Immobile pericolante e rischio crolli famiglia costretta a lasciare il piano terra

Un edificio in via Roma si sgretola e mette in pericolo le persone, portando una famiglia a lasciare immediatamente il piano terra. La causa è il pessimo stato di conservazione delle strutture, che rischiano di crollare da un momento all'altro. I vigili del fuoco hanno ordinato lo sgombero urgente e hanno imposto di mettere in sicurezza l’intera costruzione entro dieci giorni, per evitare incidenti.

Sgombero immediato dell’unità al piano terra e obbligo di messa in sicurezza dell’immobile entro dieci giorni. È quanto dispone l’ordinanza sindacale firmata dal sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo, a seguito dei dissesti riscontrati in un immobile di via Garibaldi. In caso di inottemperanza, il Comune procederà in danno dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale. Il provvedimento è stato trasmesso, tra gli altri, a Prefettura e Questura di Caserta oltre che ai carabinieri di Orta di Atella. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Casertanews.it Ex Croce Rossa senza pace. L’immobile è pericolante. Disposta l’inagibilità L’ex Croce Rossa di Strettoia è stata dichiarata inagibile dal sindaco Alberto Giovannetti, a causa delle condizioni di pericolo dell’immobile. Niscemi, la frana avanza. Popolazione costretta a lasciare tutto A Niscemi, la collina continua a franare sotto la pioggia, provocando boati e preoccupazione tra i residenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giardina Gallotti, il sindaco ordina: Mettete in sicurezza quell’immobile che cade a pezzi; Catanzaro, muro pericolante in via Carlo V. Costanzo accusa il Comune: Rischio inaccettabile per i res; Sermide e Felonica: imposta la messa in sicurezza di un edificio privato pericolante; ?Maltempo, crolli nel Vibonese: famiglie evacuate. Immobile dichiarato inabile temporaneamenteGentili, si tratta di inserire o meno nel quadro fc3 dell'ISEE 2026 devo inserire un immobile sul quale è stata dichiarata l'inabitabilità temporanea per inconveniente igienico sanitario nel 2023. Nel ... corriere.it Catanzaro, muro pericolante in via Carlo V. Costanzo accusa il Comune: Rischio inaccettabile per i residentiIl consigliere comunale di Forza Italia denuncia l’inerzia dell’amministrazione sul muraglione del Palazzo Caruso: Segnalazioni ignorate da oltre dieci mesi, serve la messa in sicurezza immediata ... catanzaro.gazzettadelsud.it Trapani, vicolo Sardo: il Comune demolisce l’immobile pericolante dopo 17 anni #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook mondo"... e cosa dovranno fare per salvare l'edificio pericolante, scosso dalle policrisi in atto. Quelli della mia generazione, 30enni/40enni (ma anche i più giovani), devono riflettere tantissimo su questi momenti. L'attuale, comoda, passiva "way of live" si sta es x.com