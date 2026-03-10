Gava al Consiglio d’Europa | piano da 200 milioni per la Terra dei Fuochi

Un rappresentante del governo italiano ha presentato al Consiglio d’Europa un piano da 200 milioni di euro destinato alla Terra dei Fuochi. L’obiettivo è aggiornare le strategie e le azioni messe in atto per affrontare la situazione nella regione, in risposta alla condanna della Corte europea dei diritti umani. La discussione si è concentrata sui fondi e sui programmi di intervento previsti.

Il governo italiano porta a Strasburgo l'aggiornamento sulle misure per la Terra dei Fuochi, nel tentativo di rispondere alla condanna della Corte europea dei diritti umani. Il viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava, insieme al commissario straordinario per le bonifiche, il generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, ha presentato al comitato dei ministri del Consiglio d'Europa lo stato delle azioni avviate per affrontare le criticità ambientali dell'area tra Napoli e Caserta. La discussione arriva dopo la sentenza con cui, il 30 gennaio 2025, la Cedu ha condannato l'Italia per aver messo a rischio la vita dei residenti a causa dell'inquinamento e della gestione dei rifiuti nell'area.