Va negli Usa a 86 anni per ritrovare un amore ma viene arrestata dall’ICE

A 86 anni, una donna si è recata negli Stati Uniti con l’intenzione di ritrovare un amore, ma è stata arrestata dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE). La vicenda ha suscitato attenzione internazionale, coinvolgendo questioni di immigrazione e diritti umani. La donna si trovava negli Stati Uniti da diversi giorni prima dell’arresto, che è avvenuto in modo improvviso e senza preavviso. La notizia ha fatto il giro dei media e ha portato a interventi di rappresentanti diplomatici.

Una storia d’amore che sembrava destinata a un lieto fine si è trasformata in un caso diplomatico internazionale: Marie-Thérèse Ross, vedova francese di 86 anni, si trova attualmente detenuta in un centro federale per immigrati in Louisiana dopo essere stata arrestata il 1° aprile nella sua abitazione di Anniston, in Alabama. L’accusa è quella di aver superato i limiti del visto turistico che le permetteva di rimanere negli Stati Uniti per 90 giorni, quando invece si trovava nel Paese da circa sette mesi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media internazionali non solo per le modalità dell’arresto, ma soprattutto per la straordinaria storia personale che ha portato l’anziana donna dall’altra parte dell’oceano.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Va negli Usa a 86 anni per ritrovare un amore, ma viene arrestata dall’ICE Notizie correlate Una 86enne francese ritrova l’amore giovanile negli Usa: dopo la morte dell’uomo viene arrestata dall’IceUn’86enne francese voleva ricongiungersi a un vecchio amore di gioventù ma due sfortunate “congiunzioni” hanno portato la donna a venire ammanettata... 86enne francese arrestata dall’Ice: era negli usa per sposare l’amore della sua vitaUna donna francese di 86 anni è detenuta in un centro di controllo dell’immigrazione in Louisiana dopo essere stata arrestata negli Stati Uniti... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Va negli Usa per sposare il fidanzato degli anni ‘50, l’Ice arresta 86enne francese: Clandestina; I dazi di Trump un anno dopo: il boomerang che colpisce l’America; Usa, cos'è il 25esimo emendamento della Costituzione e cosa prevede; Il caso Pentagono-Vaticano. Va in scena l’ira degli Usa. Va negli Usa per sposare il fidanzato degli anni '50, l'Ice arresta 86enne francese: ClandestinaI figli di Marie-Thérèse, detenuta in Louisiana: «Vogliamo riportarla a casa, nelle sue condizioni non resisterà un mese» ... msn.com VOGLIA DI ORTO IN VALSUSA USA I PIANTINI DI QUALITÀ AL VIVAIO FLORALPI DI CONDOVE - facebook.com facebook Flop della sanità digitale nel Lazio: quasi nessuno usa il fascicolo elettronico. La Regione corre ai ripari ift.tt/G5o7Eq2 x.com