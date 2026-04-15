Un’86enne francese aveva deciso di recarsi negli Stati Uniti per riunirsi con un uomo del passato, ma la sua intenzione si è conclusa con un arresto da parte dell’Ice, l’agenzia federale americana per il controllo delle frontiere. Dopo aver perso il suo compagno, la donna è stata fermata e trattenuta, scatenando una serie di interrogativi sul suo viaggio e sul suo status legale negli Stati Uniti.

Un’ 86enne francese voleva ricongiungersi a un vecchio amore di gioventù ma due sfortunate “congiunzioni” hanno portato la donna a venire ammanettata mani e piedi dagli agenti dell ‘Ice ( Immigration and Customs Enforcement ): la morte improvvisa del nuovo marito – residente in Alabama – subito dopo il matrimonio ha congelato la pratica per l’ottenimento della green card. L’inizio di questa storia che sembra la sceneggiatura di un film risale agli anni Sessanta: lei è Marie-Thérèse, originaria di Nantes in Francia, lui era Billy, un soldato americano di stanza a Saint-Nazaire. Gli eventi della vita li avevano portati a separarsi per decenni fino al 2010, quando si erano ritrovati e si erano scoperti entrambi vedovi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una 86enne francese ritrova l’amore giovanile negli Usa: dopo la morte dell’uomo viene arrestata dall’Ice

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