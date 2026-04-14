Un’ottantenne francese è stata arrestata dall’Ice mentre si trovava negli Stati Uniti in attesa del rilascio della green card. La donna, che aveva programmato di sposare il suo partner, si trova ora in un centro di controllo dell’immigrazione in Louisiana. La sua detenzione è avvenuta durante il periodo di attesa, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto.

Una donna francese di 86 anni è detenuta in un centro di controllo dell’immigrazione in Louisiana dopo essere stata arrestata negli Stati Uniti mentre attendeva il rilascio della green card. La vicenda riguarda Marie-Thérèse, originaria di Nantes, trasferitasi in America lo scorso anno per ricongiungersi con un amore della giovinezza. A raccontare la storia è stato il figlio della donna, che ha denunciato l’arresto al quotidiano francese Ouest-France. «Le hanno ammanettato mani e piedi come se fosse una pericolosa criminale», ha detto, come riportato dalla Bbc. L’arresto nella casa americana. La donna è stata fermata il 1° aprile nella sua abitazione di Anniston, in Alabama, da agenti dell’ Ice (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia federale statunitense che si occupa dei controlli sull’immigrazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - 86enne francese arrestata dall’Ice: era negli usa per sposare l’amore della sua vita

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