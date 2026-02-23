Manomette il braccialetto elettronico e sparisce | scatta l’allarme in città

Un uomo ha manomesso il braccialetto elettronico e poi è scomparso, causando l’attivazione dell’allarme in città. La sua azione ha spinto le forze dell’ordine a intensificare i controlli nei quartieri più frequentati, dove sono stati rinvenuti segni di manomissione sul dispositivo di sorveglianza. Poliziotti e carabinieri hanno subito avviato le verifiche, concentrandosi sui punti di accesso principali. La questione resta aperta mentre le ricerche continuano.

Fine settimana di controlli straordinari dei carabinieri in tutta la provincia di Udine. Tra gli episodi più gravi, un uomo ai domiciliari ha manomesso il dispositivo elettronico e si è allontanato dall’abitazione Fine settimana intenso per i militari del comando provinciale dei carabinieri di Udine, impegnati in una serie di controlli straordinari nei centri abitati della provincia. Numerose le pattuglie dispiegate sul territorio, coordinate dalla Centrale operativa, con verifiche mirate nelle aree urbane e nei principali luoghi di aggregazione. L’episodio più rilevante riguarda un 43enne domiciliato a Udine, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Scatta l'allarme del braccialetto elettronico, stalker arrestato a due passi dal lavoro della exQuesta mattina, gli agenti hanno arrestato uno stalker che aveva violato le restrizioni, avvicinandosi troppo al luogo di lavoro dell'ex.

Manomette il braccialetto elettronico e si presenta a casa della moglie violando il divieto di avvicinamento: arrestato 31enne stranieroUn uomo di 31 anni, straniero, è stato arrestato dai carabinieri di Salsomaggiore Terme per aver manomesso il braccialetto elettronico e violato il divieto di avvicinamento alla moglie.

