Rompe il braccialetto elettronico nel nord Italia e va in Sicilia a casa dell' ex compagna | 40enne nei guai

Un uomo di 40 anni ha tagliato il braccialetto elettronico e si è spostato dalla regione settentrionale alla Sicilia, raggiungendo l’abitazione dell’ex compagna. La causa è la sua reiterata violazione del divieto di avvicinamento stabilito dalle autorità. La polizia lo ha intercettato a Gela, dove si trovava senza autorizzazione. L’uomo era già sotto indagine per maltrattamenti in famiglia. La situazione ha portato a un nuovo intervento delle forze dell’ordine.

È stato arrestato a Gela un quarantenne, già indagato per maltrattamenti in famiglia, dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo, già sottoposto a misura cautelare, era stato fermato pochi giorni prima in una città del nord Italia per aver rimosso il braccialetto elettronico. I fatti: la violazione delle misure cautelari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto in flagranza di reato a Gela. Gli agenti hanno sorpreso il quarantenne proprio sotto l’abitazione dell’ex compagna, nonostante il divieto imposto dal giudice. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Maltrattamenti alla compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il 40enneUn uomo di 40 anni è stato colpito da un divieto di avvicinamento e da un braccialetto elettronico dopo aver molestato ripetutamente la sua ex partner.

Offendeva e sputava addosso alla compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il 40enneUn uomo di 40 anni è stato fermato dopo aver insultato e sputato sulla ex compagna, un episodio che si è verificato durante un litigio in strada.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Dal braccialetto al carcere Don Bosco; UNA TELECAMERA PER CONTROLLARE LA MOGLIE: SCATTA IL BRACCIALETTO ELETTRONICO PER L'EX VIOLENTO; Ariano Irpino, rompe i vetri della finestra e picchia la ex: arrestato; Insidia la ex fidanzata in discoteca, arrestato.

Rompe il braccialetto elettronico nel nord Italia e va in Sicilia a casa dell'ex compagna: 40enne nei guaiÈ stato arrestato a Gela un quarantenne, già indagato per maltrattamenti in famiglia, dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo, già sottoposto a ... virgilio.it

Nuora perseguita la suocera: «Rompo il braccialetto elettronico e ti vengo a prendere a casa». ArrestataMESTRE (VENEZIA) - «Adesso arrivo lì e poi vedrai, rompo il braccialetto elettronico e ti vengo a prendere a casa». Una raffica di insulti e minacce, tanto concrete ... ilgazzettino.it

Raggiunto da misura cautelare su disposizione del Gip del Tribunale di Palmi. Contestati atti persecutori e violenza sessuale. Braccialetto rosso e ritiro cautelativo delle armi - facebook.com facebook