Scoiattolo salvato dai vigili del fuoco era rimasto incastrato in un tronco

Un scoiattolo è stato soccorso dai vigili del fuoco a Firenze dopo essere rimasto incastrato tra due rami di un tronco. Alcuni bambini che si trovavano nel cortile hanno notato la coda dell’animale muoversi e hanno subito segnalato la presenza dei pompieri. Gli operatori sono intervenuti per liberare l’animale, che era imprigionato in una zona difficile da raggiungere.

Alcuni bambini che stavano giocando in un cortile a Firenze, hanno notato la coda dell'animale agitarsi: era in trappola fra due grossi rami. I ragazzini hanno avvertito subito i genitori che hanno allertato i vigili del fuoco. E grazie al loro intervento il piccolo animale è stato liberato