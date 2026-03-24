Referendum De Luca | Il giudice che sbaglia non può restare impunito va trovato punto di equilibrio

Durante un intervento su un tema legale, il rappresentante ha affermato che un giudice che commette un errore non può restare impunito e che è necessario trovare un punto di equilibrio. Ha inoltre precisato che la questione non è semplice come spesso viene descritta, sottolineando che anche i magistrati che commettono errori devono assumersi le proprie responsabilità.

L'ex governatore della Campania ha partecipato alla presentazione del libro "Quando Salerno era socialista" di Gaetano Amatruda a Salerno “Badate bene, il problema non è semplice come è stato presentato, cioè anche i magistrati che sbagliano debbono pagare. Ora, noi dobbiamo trovare un punto di equilibrio: in un Paese democratico non può esistere un potere privo di responsabilità". Lo ha dichiarato l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca a Salerno parlando del referendum della giustizia nel corso della presentazione del libro “Quando Salerno era socialista” di Gaetano Amatruda dedicato all'ex sindaco socialista Vincenzo Giordano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Referendum, De Luca: "Il giudice che sbaglia non può restare impunito, va trovato punto di equilibrio" Articoli correlati Referendum, De Luca: “Il giudice che sbaglia non può restare impunito”Tempo di lettura: 2 minuti“Badate bene, il problema non è semplice come è stato presentato, cioè anche i magistrati che sbagliano debbono pagare. Padre Alberto Maggi a gamba tesa: "Il governo vuole restare impunito. Al referendum in campo per il No""Basterebbe pensare all’ossessione di questo governo di mettere le mani sulla magistratura e restare impuniti per andare a votare no". Approfondimenti e contenuti su Referendum De Luca Il giudice che... Temi più discussi: Referendum: nei Comuni a più alto tasso di 'ndrangheta il Sì raggiunge l'89% dei voti; Che c’entrano Trump e Orbán con il referendum; Referendum, l’affluenza definitiva sfiora il 59%; Il No ha vinto il referendum sulla giustizia. Referendum, De Luca: Il giudice che sbaglia non può restare impunito, va trovato punto di equilibrioSecondo De Luca questo è un principio assoluto, ma dobbiamo capire ovviamente che la funzione del magistrato è una funzione particolare, sennò non ha senso avere l'autogoverno della magistratura. salernotoday.it Effetto referendum in Sicilia, da Barbagallo ai De Luca: Avviso di sfratto a SchifaniMentre Falcone parla di campanello d'allarme per il centrodestra, Pd, M5S e ScN parlano di sconfitta per presidente e classe dirigente SICILIA – Effetto referendum per la vittoria del no in Sicilia. tempostretto.it #ottoemezzo Nordio dovrebbe dimettersi dopo la sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia La risposta di Monica Guerzoni x.com La storia arriva da Vasto: la donna, malata terminale, ha chiesto ai familiari e ai sanitari che la stavano curando di poter esprimere il voto al referendum. Il presidente di seggio si è recato personalmente al capezzale della signora per permetterle di apporre un - facebook.com facebook