Referendum De Luca | Il giudice che sbaglia non può restare impunito va trovato punto di equilibrio

Da salernotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento su un tema legale, il rappresentante ha affermato che un giudice che commette un errore non può restare impunito e che è necessario trovare un punto di equilibrio. Ha inoltre precisato che la questione non è semplice come spesso viene descritta, sottolineando che anche i magistrati che commettono errori devono assumersi le proprie responsabilità.

L'ex governatore della Campania ha partecipato alla presentazione del libro "Quando Salerno era socialista" di Gaetano Amatruda a Salerno “Badate bene, il problema non è semplice come è stato presentato, cioè anche i magistrati che sbagliano debbono pagare. Ora, noi dobbiamo trovare un punto di equilibrio: in un Paese democratico non può esistere un potere privo di responsabilità". Lo ha dichiarato l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca a Salerno parlando del referendum della giustizia nel corso della presentazione del libro “Quando Salerno era socialista” di Gaetano Amatruda dedicato all'ex sindaco socialista Vincenzo Giordano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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