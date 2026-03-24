Referendum De Luca | Il giudice che sbaglia non può restare impunito

Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che un giudice che commette un errore non può rimanere impunito. Ha aggiunto che la questione non è così semplice come viene spesso rappresentata, sottolineando che anche i magistrati che commettono errori devono assumersi le proprie responsabilità. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto legato a questioni di tipo referendario e responsabilità giudiziaria.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Badate bene, il problema non è semplice come è stato presentato, cioè anche i magistrati che sbagliano debbono pagare. Ora, noi dobbiamo trovare un punto di equilibrio: in un Paese democratico non può esistere un potere privo di responsabilità. Questo è un principio assoluto, ma dobbiamo capire ovviamente che la funzione del magistrato è una funzione particolare, sennò non ha senso avere l’autogoverno della magistratura. Perché è chiaro che se il magistrato deve avere paura quando fa la sentenza, provate a immaginare i magistrati in una zona di camorra, di mafia, non farà la sentenza. Ma questo non può significare che chi compie errori gravi debba proseguire nella sua attività di magistrato giudicante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum, De Luca: “Il giudice che sbaglia non può restare impunito” Articoli correlati Padre Alberto Maggi a gamba tesa: "Il governo vuole restare impunito. Al referendum in campo per il No""Basterebbe pensare all’ossessione di questo governo di mettere le mani sulla magistratura e restare impuniti per andare a votare no". Leggi anche: Referendum, Boccia (Pd): Meloni intervenga, Nordio non può restare ministro Una selezione di notizie su Referendum De Luca Il giudice che... Temi più discussi: Referendum: nei Comuni a più alto tasso di 'ndrangheta il Sì raggiunge l'89% dei voti; Che c’entrano Trump e Orbán con il referendum; Referendum, l’affluenza definitiva sfiora il 59%; Il No ha vinto il referendum sulla giustizia. Referendum, Piero De Luca (Pd): Vittoria della democrazia, viva l’Italia che resisteStampa «Una straordinaria pagina di storia. Una vittoria della democrazia». Così il parlamentare salernitano del Partito Democratico Piero De Luca commenta sui social l’esito del referendum sulla gius ... salernonotizie.it Referendum sulla giustizia, De Luca (M5S): Il voto dei siciliani è una bocciatura politica, Schifani non può far finta di nullaMessina, 23 marzo — Il risultato del referendum sulla giustizia in Sicilia rappresenta un segnale politico chiaro che ... lavalledeitempli.net #Nordio all'indomani del #referendum: "Il vero vincitore è l'Anm. Questo darà all'Anm un potere contrattuale che sarà aumentato e con cui farà i conti anche la sinistra" - facebook.com facebook Contrariamente a quanto si dice, il referendum dimostra che il Governo Meloni non ha perso consenso: i 12 milioni di voti del 2022 sono tutti ancora lì. Ma offre 5 spunti sui quali si deve riflettere in vista del 2027: 1 La riflessione sull’allargamento delle allea x.com