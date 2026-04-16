Valentina Autiero ha condiviso alcune riflessioni sui social, parlando del suo percorso e delle esperienze vissute nel programma televisivo

Valentina Autiero è tornata a parlare di Uomini e Donne attraverso alcune risposte date ai follower sui social. Negli ultimi mesi il programma ha visto diversi ritorni nel parterre over, ma la sua assenza ha spinto molti a chiedersi il motivo. A chiarire la situazione è stata direttamente l’ex dama del trono over, che ha fatto chiarezza anche sui rapporti con Barbara De Santi e Roberta Di Padua. Famosa ex di U&D mamma per la seconda volta News Uomini e Donne: i ritorni nel trono over. Il parterre del trono over di Uomini e Donne ha accolto recentemente diversi ritorni, tra cui quelli di Cristina Tenuta e Diego Tavani. Proprio questi rientri hanno alimentato tra il pubblico l’idea di rivedere anche altri protagonisti storici, come Valentina Autiero.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Valentina Autiero: triste confessione e cos’è successo con Barbara e Roberta

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Non mi piaccio da sola, in questo periodo, quindi non piacerei a nessuno. Mi sento spenta come donna purtroppo”. Queste parole di Valentina Autiero hanno lasciato molti fan di Uomini e Donne con il fiato sospeso. In tanti speravano di rivederla tra le protago - facebook.com facebook