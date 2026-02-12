Gemma si avvicina al centro dello studio e chiede un confronto diretto con Barbara e Tinì. Dopo le recenti parole di Tinì, anche Barbara ed Elisabetta hanno confermato le loro opinioni. Gemma, visibilmente arrabbiata, ribadisce di essere vera dentro e fuori e insiste per parlare faccia a faccia, senza filtri. La tensione tra le protagoniste sale, e il pubblico rimane a guardare mentre lo studio si prepara a un confronto acceso.

Dopo le parole di Tinì, quotate anche da Barbara ed Elisabetta, Gemma chiede un confronto “face to face” nel salotto di Uomini e Donne. Gemma, il confronto con Barbara, Tinì e Elisabetta a Uomini e Donne. Gemma torna protagonista, ancora una volta, nel dating show di Uomini e Donne. La dama, dopo essere fortemente criticata da Tinì Cansino che l’ha accusata di recitare un ruolo oramai nel programma, chiede un faccia a faccia non solo con l’opinionista, ma anche con le dame Barbara ed Elisabetta. “ Non sono stata rispettata come persona. Poi Tinì ha messo in discussione che io sia un personaggio, mi dispiace per voi, ma è il modo di essere, la mia personalità e carattere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne, Gemma a muso duro con Barbara e Tinì: “io sono vera dentro e fuori” | Video Witty Tv

Approfondimenti su Uomini Donne

A Uomini e Donne si accende una lite tra Tinì Cansino e Gemma Galgani.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Uomini Donne

Argomenti discussi: Gemma: Così non posso continuare… - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Gemma Galgani pietrifica il pubblico: commenti sbigottiti sui social, deve andare via; U&D, Gemma Galgani verso l’addio. Maria De Filippi la rimprovera in studio: Mi preoccupi; Uomini e Donne, Gemma piange in studio e si sente poco bene: cosa accadrà tra il 9 e il 13 febbraio 2026.

Gemma Galgani, malore in studio per la storica dama di Uomini e DonneIeri è andata in onda un'altra puntata del fortunato dating show di Canale 5, Uomini e Donne, e la nota dama torinese, Gemma Galgani, si è allontanata dallo studio per un ... ilgazzettino.it

Uomini e Donne, dopo lo scontro in studio arriva la stoccata social di Barbara contro GemmaBarbara De Santi e Gemma Galgani si scontrano a Uomini e Donne, poi la dama del trono over si sfoga sui social. msn.com

Ufficiale: gli uomini non capiscono le donne A dirlo un gruppo di ricercatori dell’Università di Bochum, in Germania. “Perché gli uomini non capiscono le donne" Lo studio è stato condotto per avere una volta per tutte una risposta alla domanda. Secondo qu - facebook.com facebook

È rivoltante trattare come un pericolo per lo Stato uomini, donne e bambini che fuggono da miseria e persecuzioni. È vigliacco respingere le persone nei paesi che le perseguitano. Non è sicurezza, è disumanità. Moltiplicheremo gli sforzi per salvare chi rischi x.com