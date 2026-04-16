Durante una puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è trovata in lacrime dopo che Antonio ha deciso di non proseguire la conoscenza. La donna, visibilmente colpita dalla decisione, si è lasciata andare alla commozione davanti alle telecamere, mentre Antonio ha comunicato la sua scelta in modo deciso. Il momento ha suscitato emozioni tra il pubblico presente in studio.

Momento difficile per Gemma, che incassa un duro colpo da Antonio e si lascia andare alla commozione in studio. Sabrina vive un momento complicato: dopo la rottura con Davide prova a rimettersi in gioco. Oggi, giovedì 16 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria De Filippi alla conduzione. In studio, come sempre, Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti, affiancati da Tinì Cansino. Nel corso dell'appuntamento, Gemma Galgani ha chiuso una conoscenza e si è resa protagonista di un acceso confronto con Cinzia Paolini. Sabrina Zago chiude con Davide La puntata si apre con Sabrina Zago, che si presenta al centro dello studio per raccontare gli ultimi sviluppi della sua situazione sentimentale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Gemma Galgani in lacrime, Antonio la rifiuta e lei crolla in studio

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