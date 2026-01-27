Uomini e Donne anticipazioni | Ciro Solimeno bacia Alessia Gemma Galgani resta in studio

In occasione della registrazione del 27 gennaio di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha condiviso il suo primo bacio con Alessia Messina. La puntata ha visto protagonisti anche Gemma Galgani, che ha deciso di rimanere in studio nonostante le delusioni passate. Entrambi i momenti sono parte delle dinamiche tra i partecipanti del programma, che continuano a suscitare interesse tra i fan.

Durante la registrazione del 27 gennaio, Ciro Solimeno condivide il primo bacio con Alessia Messina, mentre in camerino affronta Elisa, nonostante le delusioni precedenti, Gemma Galgani decide di restare nel programma La registrazione di Uomini e Donne del 27 gennaio ha visto protagonisti sia i volti del Trono Over sia quelli del Trono Classico. A differenza di altre puntate, questa registrazione è stata particolarmente breve, durando circa due ore, e le anticipazioni sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine. Trono Over: Alessio e Rosanna, un gesto romantico Si parte dal Trono Over, con Alessio Pili Stella che torna al centro dello studio accompagnato da Rosanna Siino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne, sono emerse alcune novità tra i protagonisti.

