Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, in studio è stato mostrato un bacio tra Cinzia Paolini e Antonio. Dopo l’episodio, Gemma Galgani si è mostrata molto arrabbiata, esprimendo il suo disappunto. La discussione tra i protagonisti ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato reazioni diverse tra i partecipanti. La puntata ha acceso il dibattito tra i fan del programma, che hanno seguito con interesse gli sviluppi della vicenda.

A Uomini e Donne gli animi si sono scaldati anche nella puntata di oggi, in studio è emerso che ci sono stati dei baci tra Cinzia Paolini e Antonio e Gemma Galgani si è infuriata. La dama ha raccontato che è stato il cavaliere a baciarla a stampo mentre la salutava, lei voleva baciarlo sulle guance ma si è girato. L'episodio ha infastidito la Paolini, ha infatti detto all'uomo di imparare a comportarsi. Di fronte alle accuse di Cinzia lui l'ha però smascherata davanti a tutti. Il cavaliere non è rimasto in silenzio dopo quello che ha rivelato Cinzia Paolini, nello studio dal dating show ha infatti svelato: “E poi con il secondo bacio come è stato? Te l’ho dato io? Stava in macchina, l’ho salutata e lei mi ha dato il bacio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, baci tra Cinzia e Antonio, lui la smaschera: Gemma Galgani su tutte le furie

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