Durante la registrazione del 15 aprile del programma Uomini e Donne, si sono verificati momenti significativi tra Cinzia Paolini e Marco. La donna ha annunciato di voler trasferirsi per stare vicino a lui e ha trascorso con Marco una notte in hotel. Le conversazioni e le dichiarazioni fatte durante la puntata hanno attirato l’attenzione dei presenti.

Cinzia e Marco: notte insieme e dichiarazioni importanti. Nel corso della registrazione del Trono Over del 15 aprile di Uomini e Donne, riflettori puntati su Cinzia Paolini e Marco. Come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, i due – assenti nella puntata precedente per un ritardo del treno – hanno comunque trascorso la serata nello stesso hotel, pur partendo da camere separate. Un imprevisto li ha portati a passare diverse ore insieme, fino a tarda notte. Tra loro ci sarebbe stato solo un bacio, ma il dato più rilevante arriva dalle parole di Cinzia Paolini, che ha ammesso di provare già sentimenti importanti. E non solo: la dama si è detta pronta anche a trasferirsi a Milano per continuare la conoscenza.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, Cinzia spiazza: ‘Mi trasferisco per lui’, notte in hotel e sentimento già forte

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