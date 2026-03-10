Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Cinzia Paolini ha annunciato di aver chiuso con Mario Lenti, spiegando che dopo aver rifiutato di proseguire la loro relazione, le cose si sono raffreddate. Mario si è infuriato, chiedendo a Cinzia di imparare a dire la verità. La discussione tra i due si è sviluppata nello studio, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui prossimi passi.

Cinzia Paolini e Mario Lenti si sono ritrovati al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata di oggi, lei ha rivelato che dopo essersi negata il loro rapporto si è incrinato. La dama pensa di aver idealizzato l'uomo, ha raccontato che sono andati a cena insieme e da parte sua si aspettava più conforto dopo quello che è successo nelle precedenti puntate ma non è stato così. Ha fatto poi sapere che tra loro non è successo nulla quando si sono recati in camera e lui quando ha capito che non ci sarebbe stata si è girato dall'altro lato comportandosi come un ragazzino. La dama è convinta che a Mario piaccia solo la sua fisicità e che non ci sia in realtà profondità di intenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Cinzia chiude con Mario e lui sbotta: “Impara a dire la verità, siamo incompatibili”

Articoli correlati

Uomini e Donne: Sandro chiude con tre dame, Cinzia lascia lo studio per amoreDecisioni drastiche nella puntata del 26 febbraio: Sandro mette fine a più frequentazioni, Cinzia lascia il programma dopo il confronto con Lanfranco...

Uomini e Donne anticipazioni: Tina e Gianni smascherano Mario e CinziaScontro acceso nella nuova registrazione: gli opinionisti mettono alle strette Mario Lenti e Cinzia Paolini, accusandoli di accordi fuori dal...

Uomini e Donne, Trono Over - Cinzia restituisce a Mario il suo regalo

Tutti gli aggiornamenti su Uomini e Donne Cinzia chiude con Mario...

Temi più discussi: Cinzia: Mario non esce con me! Me ne vado! - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne: Maria De Filippi a Cinzia Paolini: Cosa ci fai qua?; Uomini e Donne, Cinzia Paolini gela i Fan: il messaggio Social che fa sospettare un Addio!; Uomini e Donne, la puntata più folle di sempre: Fatevi i ca*** vostri, Cinza e Mario in rivolta contro gli opinionisti.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: gli opinionisti vogliono Cinzia fuori, lei si arrampica sugli specchi!Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 9 marzo 2026 su Canale 5, Cinzia Paolini messa alla porta dagli opinionisti. comingsoon.it

Uomini e Donne, anticipazioni 10 marzo 2026: Cinzia e Mario prendono una decisioneUomini e Donne, le anticipazioni di martedì 10 marzo 2026: la decisione di Cinzia e Mario, Alessio Rubeca lascia lo studio. mondotv24.it

La folle avidità degli uomini divide tutte le cose in possessi e in [...] - facebook.com facebook

Otto donne e altrettanti uomini: sono principalmente volti di reality e influencer i prossimi reclusi nella Casa più spiata d'Italia x.com