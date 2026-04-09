Da alcune settimane, Mario Lenti non compare più nel programma televisivo, e la conduttrice ha annunciato che sta frequentando una donna al di fuori della trasmissione. Recenti dichiarazioni di Lenti riguardano le sue interazioni con alcune partecipanti, in particolare una donna che avrebbe mostrato un atteggiamento enfatizzato e un’altra che avrebbe cercato il suo contatto. Le sue parole sono state riportate in un’intervista e fanno riferimento a dettagli delle dinamiche tra i protagonisti del programma.

Da settimane Mario Lenti è assente a Uomini e Donne, in studio Maria De Filippi aveva fatto sapere che sta frequentando una signora fuori dal programma. Ospite a Casa Lollo l'ex cavaliere ha raccontato che la donna lo contattò qualche mese fa e lui le propose di andare in trasmissione per corteggiarlo, le telecamere però le facevano paura e ha rinunciato. I due ogni tanto si sentivano e quando lei ha scoperto che aveva abbandonato Uomini e Donne hanno deciso di approfondire la conoscenza. Come procede? Mario Lenti ha rivelato che si sono incontrati, al momento si stanno conoscendo. Per un po' l'ex cavaliere ha frequentato Cinzia Paolini ma tra loro non ha funzionato, a parer suo è una bellissima donna ma spesso lo spiazzava perché tendeva a cambiare le cose. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mario Lenti, nuove rivelazioni dopo Uomini e Donne: “Cinzia enfatizza, Gemma mi stava appresso poverina”

Uomini e Donne anticipazioni: Mario Lenti e Cinzia Paolini chiudono, Tina li attaccaRegistrazione infuocata: Mario e Cinzia interrompono la frequentazione ma lo scontro con Tina non si placa.

Uomini e Donne, Mario Lenti frequenta una donna fuori: la reazione di CinziaNella puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi ha svelato una novità che riguarda Mario Lenti.

Uomini e Donne, Mario Lenti: Gemma Galgani mi veniva dietro poverina, Cinzia mi ha spiazzatoMario Lenti svela perché ha lasciato Uomini e Donne, poi parla di Gemma Galgani e Cinzia Paolini. Dopo essersi imposto come protagonista di questa edizione di Uomini e Donne, Mario Lenti è ... comingsoon.it

Uomini e Donne: perché Mario Lenti ha lasciato il dating? Ecco cosa è successo davveroA Uomini e Donne, tensioni e colpi di scena: un cavaliere lascia il programma per una nuova conoscenza fuori dal dating show. serial.everyeye.it