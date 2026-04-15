Uomini e Donne anticipazioni 8 aprile | puntata dedicata a Ciro

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione mercoledì 8 aprile. Puntata dedicata completamente al trono di Ciro. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 8 aprile. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la registrazione è stata completamente dedicata al trono di Ciro. Il tronista è stato al centro di due esterne, una con Elisa e una con Martina, che hanno mostrato dinamiche molto diverse. Nel primo incontro, con Elisa, è emersa una certa tensione: il tronista le ha fatto notare di percepirla ancora trattenuta e la reazione della ragazza è stata infastidita. Nonostante il clima non del tutto sereno, tra i due è comunque arrivato un bacio.🔗 Leggi su 2anews.it

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