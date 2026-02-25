Uomini e Donne anticipazioni | tre protagonisti lasciano il programma

Stravolto il parterre di Uomini e Donne con il trono over che ha cambiato volto nel giro di pochi minuti. E’ successo tutto nella registrazione di martedì 24 febbraio 2026: due dame e un cavaliere hanno confermato il loro abbandono. Allo stesso tempo un’altra donna del parterre esplode e lascia lo studio. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è accaduto e di chi stiamo parlando. Uomini e Donne: perchè Federico Mastrostefano è fuori dal trono over Registrazione di Uomini e Donne del 24 febbraio 2026: il trono over entra in crisi. In studio si è respirata un’aria diversa, con scelte personali che hanno interrotto percorsi iniziati da settimane e che hanno spiazzato pubblico e parterre. Le anticipazioni raccontano un susseguirsi di decisioni ravvicinate, legate non solo alle conoscenze in corso ma anche allo stato d’animo dei protagonisti, che hanno preferito fermarsi piuttosto che proseguire senza la giusta convinzione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Pura emozione a Uomini e Donne: Tiziana e Mauro lasciano il programma insieme!Tiziana e Mauro hanno lasciato il programma Uomini e Donne dopo una conversazione intensa in studio.

Uomini e Donne anticipazioni: Elisabetta lascia il programma, Sebastiano la segueElisabetta ha deciso di abbandonare il programma, motivata da un malessere personale che l’ha portata a fare questa scelta.

Uomini e Donne Anticipazioni: Sabrina lascia il programma, ma il lieto fine è un bluff

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 24 febbraio: Sara ha mantenuto la sua promessa verso AlessioTorna anche quest'oggi l'appuntamento con le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, come di consueto disponibili in anteprima su Lollo Magazine dell'insider Lorenzo Pugnaloni, che questa volta ha parl ... cosmopolitan.com

Uomini e Donne, anticipazioni 25 febbraio 2026: ex cavaliere di Aurora torna per GemmaUomini e Donne, le anticipazioni di mercoledì 25 febbraio 2026: nuovo cavaliere per Gemma, Ciro bacia una corteggiatrice e ne elimina una. mondotv24.it

