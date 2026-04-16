Un' ordinanza urgente del sindaco limita l' attività di un bar contro la movida pericolosa

Da veneziatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Venezia ha firmato un'ordinanza che prevede la chiusura anticipata del bar Dalla Moretta, situato sotto ai portici di via Palazzo a Mestre. La decisione è stata presa in seguito a due episodi di rissa avvenuti nel fine settimana e martedì, che hanno generato preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine. La misura, immediatamente esecutiva, mira a limitare l’attività del locale durante le ore serali.

Un'ordinanza urgente del sindaco Luigi Brugnaro ha imposto chiusure anticipate al bar Dalla Moretta sotto ai portici di via Palazzo a Mestre dopo le due risse accadute sabato e martedì. La disposizione notificata mercoledì alla titolare, impone una riduzione degli orari dell'attività dalle 7 fino.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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