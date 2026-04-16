Un' ordinanza urgente del sindaco limita l' attività di un bar contro la movida pericolosa

Il sindaco di Venezia ha firmato un'ordinanza che prevede la chiusura anticipata del bar Dalla Moretta, situato sotto ai portici di via Palazzo a Mestre. La decisione è stata presa in seguito a due episodi di rissa avvenuti nel fine settimana e martedì, che hanno generato preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine. La misura, immediatamente esecutiva, mira a limitare l’attività del locale durante le ore serali.

Un'ordinanza urgente del sindaco Luigi Brugnaro ha imposto chiusure anticipate al bar Dalla Moretta sotto ai portici di via Palazzo a Mestre dopo le due risse accadute sabato e martedì. La disposizione notificata mercoledì alla titolare, impone una riduzione degli orari dell'attività dalle 7 fino.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Crollano calcinacci dal Palazzo Ducale: ordinanza urgente del sindaco per la messa in sicurezzaOrdinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza del “Palazzo Ducale” di via Marconi, angolo via Marini, nel Comune di Cesa. Ordinanza urgente del sindaco per abbattere oltre 100 alberi pericolanti a Pineta RivieraIl sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza e l’abbattimento di numerose... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un'ordinanza urgente del sindaco limita l'attività di un bar contro la movida pericolosa; Legionella in hotel a Frosinone, ordinanza urgente per la sicurezza degli ospiti; Crepe e infiltrazioni, stop alle cantine: ordinanza urgente a Lucera; Incendi boschivi: Piateda in bonifica, fronte attivo a Valfurva. Cromo nell'acqua a Sant'Anna Avagnina: ordinanza urgente del sindaco di MondovìIl sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, ha firmato l'ordinanza numero 97 a seguito di una segnalazione urgente dell'ARPA Piemonte riguardante la possibile contaminazione di suolo e acque nella frazione ... cuneodice.it Maltempo a Foggia, stop all’indifferenziato nei cassonetti: ordinanza urgente del ComuneIl maltempo che da giorni sta colpendo il territorio foggiano produce effetti anche sulla gestione dei rifiuti. Il Comune di ... immediato.net SANTA MARIA CAPUA VETERE. Area degradata. Arriva l’ordinanza urgente del Comune per la messa in sicurezza facebook