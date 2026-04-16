Un recente studio rivela che il vero segreto della felicità non risiede né nel denaro né nel piacere immediato. Secondo le analisi condotte, molte persone faticano a sentirsi veramente soddisfatte perché la ricetta per il benessere sembra essere più articolata di quanto si pensi. La ricerca si concentra su come diversi aspetti della vita influenzino il senso di appagamento personale, andando oltre le semplici fonti di piacere o ricchezza materiale.

Se non riesci a sentirti davvero soddisfatto, forse è perché la ricetta per la felicità è più complessa di quanto si creda. Non bastano i soldi, ma nemmeno il piacere o un'esistenza piena. Un nuovo studio della Simon Fraser University suggerisce che il segreto della felicità sia la libertà. Ci credereste? I ricercatori hanno scoperto che, sebbene emozioni positive e piacere siano importanti, l'autonomia e la libertà di fare le proprie scelte hanno un peso maggiore. "Le persone non sono semplicemente edoniste", sintetizza Jason Payne, ricercatore post-dottorato presso il Dipartimento di Psicologia. "Quando ci si ferma a riflettere sulla propria vita, le persone sembrano chiedersi non solo 'mi sento bene?', ma anche 'sono libero?'".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Uno studio scopre il vero segreto della felicità. Soldi o piacere? Non sono la risposta

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