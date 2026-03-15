In Lapponia natura e ritmi lenti Questo il segreto della felicità

Una donna di 34 anni originaria di Gazzaniga ha deciso di trasferirsi in Lapponia, in Finlandia, dove lavora come cameriera nei resort. Ha lasciato un impiego stabile per vivere in un ambiente immerso nella natura e nei ritmi più rilassati della regione. La sua scelta rappresenta un cambio di vita che si concentra sulla semplicità e sulla connessione con il paesaggio circostante.

LA STORIA. Valentina Coter, la 34enne di Gazzaniga in Finlandia. Ha lasciato il posto fisso e fa la cameriera nei resort. «L’aurora boreale, Mitsu e una vita senza stress: il top». «Volevo provare sulla mia pelle come si vive nel Paese più felice del mondo». E così Valentina Coter, 34enne di Gazzaniga ha lasciato il posto fisso, e a maggio del 2025 è volata in Finlandia. Lì lavora come cameriera spostandosi qua e là, per scoprire la nazione alla ricerca del freddo che tanto ama. Con lei è partito anche Mitsu, il suo cane di razza Akita Inu. «La carta d’identità sostiene che abbia 34 anni – racconta la gazzanighese –, ma niente di serio. Mi piace giocare e vivere con allegria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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