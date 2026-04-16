Recentemente è stato svelato un aspetto importante sulla felicità, evidenziando come il semplice piacere momentaneo non sia sufficiente a garantire una sensazione di appagamento duratura. Le ricerche indicano che molte persone, pur sperimentando momenti di gioia, non trovano una soddisfazione stabile e continuativa. Questo lascia intendere che la ricerca della felicità richiede un approccio più articolato rispetto alle solite aspettative di piacere immediato.

Se non riesci a sentirti davvero soddisfatto, forse è perché la ricetta per la felicità è più complessa di quanto si creda. Non bastano i soldi, ma nemmeno il piacere o un’esistenza piena. Un nuovo studio della Simon Fraser University suggerisce che il segreto della felicità sia la libertà. Ci credereste? I ricercatori hanno scoperto che, sebbene emozioni positive e piacere siano importanti, l’autonomia e la libertà di fare le proprie scelte hanno un peso maggiore. Oltre il sorriso. “Le persone non sono semplicemente edoniste”, sintetizza Jason Payne, ricercatore post-dottorato presso il Dipartimento di Psicologia. “Quando ci si ferma a riflettere sulla propria vita, le persone sembrano chiedersi non solo ‘mi sento bene?’, ma anche ‘sono libero?’”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scoperto il segreto della felicità. E il piacere non basta

Il Segreto della Felicità Spiegato da Raffaele Morelli

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