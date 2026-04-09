Uno sbirro in Appennino anticipazioni stasera prima puntata | la trama dei due episodi; al via la fiction con Claudio Bisio

Da ilgiornaleditalia.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera va in onda la prima puntata di una nuova fiction ambientata in un'area montana dell'Appennino, con protagonisti un ufficiale di polizia e altri personaggi coinvolti in un'indagine. La serata si divide tra due episodi intitolati

"Delitto o pregiudizio?" e "I segreti del pozzo" sono i primi due episodi della nuova fiction di Rai 1 "Uno sbirro in Appennino" “Uno sbirro in Appennino” debutta stasera, giovedì 9 aprile 2026, su Rai 1 con Claudio Bisio protagonista: scopriamo le anticipazioni della prima puntata con due ep. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Uno sbirro in Appennino, al via su Rai 1 la fiction con Claudio BisioClaudio Bisio torna su Rai 1 con una nuova fiction, intitolata Uno sbirro in Appennino.

Temi più discussi: Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio; Claudio Bisio, 'io uno sbirro in Appennino' / Video.

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