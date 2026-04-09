Stasera va in onda la prima puntata di una nuova fiction ambientata in un'area montana dell'Appennino, con protagonisti un ufficiale di polizia e altri personaggi coinvolti in un'indagine. La serata si divide tra due episodi intitolati

"Delitto o pregiudizio?" e "I segreti del pozzo" sono i primi due episodi della nuova fiction di Rai 1 "Uno sbirro in Appennino" “Uno sbirro in Appennino” debutta stasera, giovedì 9 aprile 2026, su Rai 1 con Claudio Bisio protagonista: scopriamo le anticipazioni della prima puntata con due ep. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Uno sbirro in Appennino, anticipazioni stasera prima puntata: la trama dei due episodi; al via la fiction con Claudio Bisio

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Uno sbirro in Appennino, al via su Rai 1 la fiction con Claudio BisioClaudio Bisio torna su Rai 1 con una nuova fiction, intitolata Uno sbirro in Appennino.

Temi più discussi: Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio; Claudio Bisio, 'io uno sbirro in Appennino' / Video.

Stasera in tv Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino, diviso tra indagini e sentimentiClaudio Bisio veste i panni del commissario Vasco Benassi nella nuova serie di Rai 1 Uno sbirro in Appennino: quattro puntate in prima serata a partire da oggi, giovedì 9 aprile ... amica.it

Uno sbirro in Appennino, dove è stata girata: trama, cast e perché vedere la nuova serie con Claudio BisioDebutta questa sera su Rai 1 Uno sbirro in Appennino, la nuova fiction con Claudio Bisio protagonista. Tra mistero, relazioni e paesaggi suggestivi, la serie promette di ... ilmessaggero.it

Uno sbirro in Appennino inizia stasera su Rai 1. Lo seguirete Debutta Claudio Bisio nella fiction poliziesca che avrà anche toni leggeri come siamo abituati dalla sua comicità. Quattro puntate dove Bisio sarà il commissario Vasco Benassi in luoghi dove re - facebook.com facebook

Oggi si parte prima… alle 11:30! E con Claudio Bisio in studio il sorriso è assicurato Vi aspettiamo qui a #ÈSempreMezzogiorno su #Rai1 e #RaiPlay! x.com