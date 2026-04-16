Stasera va in onda la seconda puntata della serie ambientata nell’Appennino, che vede protagonista un ufficiale di polizia. La trama si concentra sulle indagini in un contesto rurale, con il cast principale che include un ufficiale e altri personaggi coinvolti nelle vicende. La puntata prosegue con l’approfondimento delle dinamiche tra i protagonisti e i misteri da risolvere nella zona montana.

Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction che pone al centro della narrazione un territorio inesplorato da un punto di vista cinematografico e televisivo. Alla regia Renato De Maria. Una serie poliziesca che intreccia mistero, dramma e relazioni ma, grazie alla sceneggiatura firmata da Fabio Bonifacci, apre uno scorcio sull’Appennino che – dichiara il regista – “non a caso è la parola che completa il titolo e dà un significato e un tono preciso al nostro lavoro”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Uno sbirro in Appennino: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

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