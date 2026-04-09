Questa sera andrà in onda la prima puntata di una nuova serie ambientata in un'area dell'Appennino, con protagonista un ufficiale di polizia. La puntata introduce il personaggio principale e presenta alcuni membri del cast. La trama si concentra sulle attività dell'agente sul territorio, coinvolgendo situazioni legate alla sicurezza locale e alle indagini in corso. La produzione televisiva ha annunciato che la narrazione si svilupperà lungo più episodi, mantenendo un ritmo serrato e coinvolgente.

Questa sera, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction che pone al centro della narrazione un territorio inesplorato da un punto di vista cinematografico e televisivo. Alla regia Renato De Maria. Una serie poliziesca che intreccia mistero, dramma e relazioni ma, grazie alla sceneggiatura firmata da Fabio Bonifacci, apre uno scorcio sull’Appennino che – dichiara il regista – “non a caso è la parola che completa il titolo e dà un significato e un tono preciso al nostro lavoro”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Uno sbirro in Appennino: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Uno sbirro in Appennino al via stasera: trama, cast, quanti episodi e puntate ci sono, la location e le anticipazioniLa nuova fiction con Claudio Bisio, "Uno sbirro in Appennino", debutta stasera, giovedì 9 aprile 2026, su Rai 1 Stasera, giovedì 9 aprile 2026,...

Uno sbirro in Appennino, anticipazioni stasera prima puntata: la trama dei due episodi; al via la fiction con Claudio Bisio"Delitto o pregiudizio?" e "I segreti del pozzo" sono i primi due episodi della nuova fiction di Rai 1 "Uno sbirro in Appennino" “Uno sbirro in...

Temi più discussi: Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio; Claudio Bisio, 'io uno sbirro in Appennino' / Video.

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Uno sbirro in Appennino, recensione: la fiction RAI è ambiziosa (ma ancora imperfetta)Recensione di 'Uno sbirro in Appennino', la fiction Rai con Claudio Bisio: una storia tra poliziesco e commedia, con l’Appennino emiliano protagonista, ambiziosa ma ancora imperfetta nella scrittura. movieplayer.it

Uno sbirro in Appennino inizia stasera su Rai 1. Lo seguirete Debutta Claudio Bisio nella fiction poliziesca che avrà anche toni leggeri come siamo abituati dalla sua comicità. Quattro puntate dove Bisio sarà il commissario Vasco Benassi in luoghi dove re - facebook.com facebook

Benvenuti a Muntagò: al via "Uno sbirro in Appennino" x.com