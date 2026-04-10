Nella serata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, su Rai1, il film “Uno Sbirro in Appennino” ha totalizzato circa 4 milioni di spettatori, con una quota di mercato del 23,7%. La stessa serata ha visto anche un programma con Pio e Amedeo raggiungere il 17,1% di share, con circa 2,9 milioni di spettatori. Entrambi i programmi si sono confrontati in modo differente, attirando pubblico di età e interessi diversi.

Nella serata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino interessa 4.008.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale5 Stanno Tutti Invitati conquista 2.206.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 847.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Sleepless – Il giustiziere incolla davanti al video 807.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 832.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 761.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 981.000 spettatori e il 7%. Su Tv8 Europa League – Porto-Nittingham Forest ottiene 622.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 284. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 9 Aprile 2026. Uno Sbirro in Appennino parte forte (23.7%) e ‘arresta’ Pio e Amedeo (17.1%)

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Uno sbirro in Appennino, anticipazioni seconda puntata in onda giovedì 16 aprile 2026 - facebook.com facebook

La frase 'Non amo le divise' di Claudio #Bisio ha fatto arrabbiare molto il sindacato Fsp Polizia che attacca il protagonista di Uno sbirro in Appennino, la serie che debutta stasera su Rai1. x.com