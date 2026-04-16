Università a Terni | La costruzione del nuovo Dipartimento rappresenta un’opportunità irripetibile
La seconda commissione regionale effettuerà un sopralluogo il 27 aprile nella sede del nuovo Dipartimento universitario a Pentima, Terni. L’obiettivo è valutare lo stato dei lavori e l’area destinata allo sviluppo del polo accademico. La visita segue le interlocuzioni recenti tra le parti coinvolte, con l’intento di approfondire il progetto di ampliamento dell’offerta formativa e delle strutture universitarie nella zona.
Un sopralluogo della seconda commissione regionale è stato calendarizzato per il prossimo 27 aprile. I commissari si recheranno nella location di Pentima, in ottica di sviluppo del polo universitario anche a seguito delle recenti interlocuzioni tra le varie parti chiamate in causa. A tal.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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