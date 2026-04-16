Università a Terni | La costruzione del nuovo Dipartimento rappresenta un’opportunità irripetibile

La seconda commissione regionale effettuerà un sopralluogo il 27 aprile nella sede del nuovo Dipartimento universitario a Pentima, Terni. L’obiettivo è valutare lo stato dei lavori e l’area destinata allo sviluppo del polo accademico. La visita segue le interlocuzioni recenti tra le parti coinvolte, con l’intento di approfondire il progetto di ampliamento dell’offerta formativa e delle strutture universitarie nella zona.