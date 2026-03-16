Se l’AI rappresenta un rischio per l' equilibrio psichico la neurogenesi offre l’opportunità per contrastare il declino La Settimana del Cervello esplora questo confine per capire come trasformare la tecnologia in un alleato della biologia

Durante la Settimana del Cervello si analizza il rapporto tra intelligenza artificiale e salute mentale, con particolare attenzione ai benefici della neurogenesi nel contrastare il declino cerebrale. La manifestazione esplora come le nuove tecnologie possano essere integrate nella ricerca biologica, offrendo strumenti utili per migliorare la comprensione e la cura del cervello. L’evento mette in evidenza le interazioni tra innovazione e biologia, senza tralasciare aspetti pratici e scientifici.

I n un’epoca in cui la tecnologia corre più veloce della nostra capacità di adattamento, la salute del nostro cervello si gioca sempre di più su un doppio fronte: quello esterno delle innovazioni digitali e quello interno della nostra biologia. Mentre, infatti, deleghiamo pezzi della nostra intelligenza ad algoritmi sempre più sofisticati, la scienza scopre che il nostro cervello possiede riserve di rinnovamento che credevamo perdute dopo la giovinezza. Tra questi due mondi, però, esiste un legame molto profondo: per invecchiare con una mente brillante, non basta la predisposizione genetica, ma serve un ambiente che non ne logori l’equilibrio, come lo stress e l’ansia provocata dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Se l’AI rappresenta un rischio per l'equilibrio psichico, la neurogenesi offre l’opportunità per contrastare il declino. La Settimana del Cervello esplora questo confine, per capire come trasformare la tecnologia in un alleato della biologia Articoli correlati Non è solo relax, è biologia: la tecnica del respiro che ordina al cervello di eliminare lo stressLa scienza medica ha individuato nel nervo vago il “freno a mano” naturale del corpo umano, capace di regolare i livelli di cortisolo e riportare... L’inclusione nel piatto, a Cattolica il Progetto celiachia per insegnare ai più piccoli a trasformare la diversità in opportunità di conoscenzaIl vice sindaco Vaccarini: “Iniziativa importante per diffondere la cultura della condivisione a cominciare dai banchi di scuola e in particolare dal... Contenuti utili per approfondire Se l'AI rappresenta un rischio per... Temi più discussi: Il cervello in scena; Settimana Mondiale del Cervello; Intelligenze umane, neuroscienze e prevenzione cognitiva nella ‘Settimana del Cervello’; Settimana del Cervello al Policlinico di Foggia: servizi specialistici gratuiti nella struttura di Psicologia Clinica - FoggiaToday. I misteri della mente alla Scuola Imt: torna la ‘Settimana del Cervello’Da lunedì 16 marzo dieci appuntamenti gratuiti: focus su IA, salute mentale in gravidanza e laboratori per i più piccoli ... luccaindiretta.it Cisternino ospita la Settimana del Cervello con sei appuntamenti divulgativiGli incontri si svolgeranno in alcuni dei principali luoghi di aggregazione della città, tra cui il Laboratorio Urbano, l’Istituto Salesiano e la Biblioteca Comunale… Da lunedì 16 marzo a sabato 21 ... agorablog.it Per la «Settimana del cervello» ricercatori e ricercatrici diventano camerieri per spiegare i loro studi - facebook.com facebook E’ la settimana del cervello. Alla scoperta delle neuroscienze x.com