FdI | Borsa e Pmi sono due eccellenze italiane Avvicinarle rappresenta una grande opportunità

Un convegno organizzato in Senato ha riunito rappresentanti di Fratelli d’Italia, che hanno sottolineato come Borsa e PMI siano due eccellenze italiane. Durante l’incontro si è parlato dell’importanza di avvicinare queste due realtà per favorire lo sviluppo economico. L’evento ha evidenziato l’opportunità di creare collegamenti più stretti tra il mercato finanziario e le piccole e medie imprese italiane.

A Palazzo Madama ne hanno parlato, tra gli altri, il capogruppo Lucio Malan e il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato. Ora la parola agli esperti " Borsa – PMI: un' opportunità da percorrere ": questo il titolo del convegno organizzato in Senato da Fratelli d'Italia, che ha visto tra gli altri la partecipazione di Lucio Malan, Capogruppo a Palazzo Madama di FdI, Marco Osnato, presidente della commissione Finanze alla Camera e responsabile del dipartimento Economia e Finanze di Fratelli d'Italia e Ylenia Lucaselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Bilancio della Camera. Dopo i saluti di rito il responsabile dei senatori di FdI ha detto: «In tre anni e mezzo di governo Meloni, la borsa Italiana ha guadagnato il 114 per cento in termini di valore.