Università a Terni | il piano per il nuovo Dipartimento a Pentima

Il 27 aprile, la seconda commissione regionale visiterà l’area di Pentima a Terni per un sopralluogo tecnico. L’obiettivo è valutare lo stato dell’area e analizzare il possibile sviluppo di un nuovo polo universitario. La visita segue le discussioni e le decisioni riguardanti il progetto, che coinvolge le istituzioni locali e regionali. Nessun dettaglio sulle modalità o sui tempi di realizzazione è stato ancora comunicato ufficialmente.

Il prossimo 27 aprile, i membri della seconda commissione regionale si recheranno presso l’area di Pentima per effettuare un sopralluogo tecnico volto a valutare lo sviluppo del polo universitario. L’iniziativa nasce dalle recenti interlocuzioni tra i soggetti coinvolti e mira a definire le prospettive per la creazione di un nuovo Dipartimento, un passaggio che la segreteria provinciale di Azione considera un momento decisivo per il territorio ternano. Dal concetto di contenitore alla sostanza del sapere accademico. La questione del rilancio dell’università a Terni sta vivendo una fase di trasformazione profonda, che richiede di superare le vecchie logiche di gestione spaziale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Università a Terni: il piano per il nuovo Dipartimento a Pentima Notizie correlate Università a Terni: “La costruzione del nuovo Dipartimento rappresenta un’opportunità irripetibile”Un sopralluogo della seconda commissione regionale è stato calendarizzato per il prossimo 27 aprile. Università di Bari, grate antibivacco e stop al degrado dopo le lauree: il nuovo piano UniBa-ComuneUniversità di Bari e Comune insieme per ripristinare decoro, legalità e sicurezza nelle piazze del centro e non solo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rilancio strategico del polo universitario di Terni; Terni, 20 aprile: Convegno Scuola della Costituzione o Scuola-azienda?; Confartigianato Terni, il piano d’emergenza: Reddito sotto Perugia di 2.500 euro, persi 5mila residenti in dieci anni; Ecco i tre settori economici su cui Terni deve puntare per crescere -. Umbria. Aggiornato il protocollo Regione-Università su Aou Perugia e TerniLa revisione si è resa necessaria per definire con maggiore puntualità alcuni contenuti disciplinari del protocollo generale di intesa. Inoltre il completamento del percorso di riforma universitaria ... quotidianosanita.it Stefano Bandecchi, da parà della Folgore a sindaco di Terni con la Rolls Royce in università: la storia del Trump di ShangaiBandecchi è livornese del quartiere di Shangai. Quartiere popolare per origini umili ma dignitose: la mamma è casalinga, il padre camionista. Lui fa il pescatore, il manovale, poi arriva la cartolina ... lanazione.it IL CASO | Mimmo Lucano dopo le critiche di Fratelli d’Italia per la sua presenza a un seminario all’Università Magna Graecia. E anche l’ateneo replica facebook Generazione Z all’università, tra social e polarizzazione Giovani creativi e veloci ma prigionieri di una realtà frammentata: una ricerca presentata in una sede di @santegidionews. Il fenomeno delle “echo-chamber” x.com