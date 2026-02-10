Università di Bari grate antibivacco e stop al degrado dopo le lauree | il nuovo piano UniBa-Comune

Dopo le proteste degli studenti e le segnalazioni dei residenti, l’Università di Bari e il Comune di Bari hanno deciso di intervenire insieme. Hanno installato grate antibivacco e avviato un piano per contrastare il degrado nelle piazze del centro e nelle zone vicine all’ateneo. Ora si lavora per rendere le aree più sicure e più ordinate, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi frequenta e vive in città.

Università di Bari e Comune insieme per ripristinare decoro, legalità e sicurezza nelle piazze del centro e non solo. E mentre si sta definendo l’iter che porterà all’installazione di alcune grate antibivacco al di sotto del palazzo Chiaia-Napolitano, dove da tempo trovano rifugio i senzatetto, è stato anche avviato un percorso per garantire che i festeggiamenti di laurea in piazza Cesare Battisti possano essere sostenibili dal punto di vista ambientale e non portare più a vedere quelle immagini fatte di rifiuti e coriandoli ovunque quando ci sono le sessioni. Il progetto «Per rendere sempre più sicura la zona circostante piazza Cesare Battisti, sono stati avviati interventi già approvati dalla Sovrintendenza per evitare bivacchi nei pressi del Palazzo del Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

In alcune aree centrali di Bari, la presenza di rifiuti e il degrado rendono l’ambiente poco sicuro e poco accogliente per i cittadini, soprattutto per le famiglie con bambini.

