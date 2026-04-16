Unione europea | popolazione da 0 a 19 anni in calo del 20% e forza lavoro del 58% entro il 2100 Forte crescita degli over 80

Secondo le proiezioni, entro il 2100 la popolazione europea tra zero e diciannove anni si ridurrà di circa il 20 per cento, mentre la forza lavoro registrerà un calo del 58 per cento. Nel frattempo, si osserva un aumento consistente della popolazione over 80. Questi dati indicano che il continente sta attraversando una fase di diminuzione demografica e di invecchiamento della popolazione.