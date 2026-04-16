Unione europea | popolazione da 0 a 19 anni in calo del 20% e forza lavoro del 58% entro il 2100 Forte crescita degli over 80
Secondo le proiezioni, entro il 2100 la popolazione europea tra zero e diciannove anni si ridurrà di circa il 20 per cento, mentre la forza lavoro registrerà un calo del 58 per cento. Nel frattempo, si osserva un aumento consistente della popolazione over 80. Questi dati indicano che il continente sta attraversando una fase di diminuzione demografica e di invecchiamento della popolazione.
L’Unione europea si avvia verso una fase di contrazione demografica accompagnata da un rapido invecchiamento della popolazione. È quanto emerge dalle ultime proiezioni pubblicate da Eurostat, che stimano un calo complessivo dell’11,7% tra il 2025 e il 2100, pari a circa 53 milioni di persone in meno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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