UniCa | 80 posti per trasformare la ricerca in innovazione reale

L’Università di Cagliari ha avviato le iscrizioni per la decima edizione del Contamination Lab, un programma che offre 80 posti per coinvolgere studenti e ricercatori in un percorso di sviluppo di progetti innovativi. Il percorso si focalizza sulla traslazione dei risultati della ricerca accademica in applicazioni pratiche, favorendo l’interdisciplinarietà tra diverse aree di studio. La partecipazione è aperta a coloro che desiderano trasformare le scoperte scientifiche in soluzioni concrete.

L’Università di Cagliari ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la decima edizione del Contamination Lab, un programma interdisciplinare che mette a disposizione 80 posti per trasformare i risultati della ricerca accademica in progetti innovativi. La selezione è rivolta a un pubblico eterogeneo che comprende studenti, dottorandi, laureati e giovani ricercatori dell’Ateneo, con la possibilità di inviare la propria candidatura tramite il modulo online presente sul portale UniCa entro il 15 maggio 2026. Un ponte tra ricerca scientifica e tessuto produttivo locale. Il cuore pulsante del CLab UniCa risiede nella capacità di far dialogare ambiti apparentemente distanti, unendo competenze derivanti dall’ingegneria, dall’economia e dalle discipline umanistiche e scientifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UniCa: 80 posti per trasformare la ricerca in innovazione reale The Fastest Path to SUCCESS | Learn These Key Skills Today Notizie correlate Leggi anche: Inclusione aziendale: come trasformare la diversità in valore reale Calabria e Basilicata: 12 milioni per trasformare la ricerca in businessDodici milioni di euro sono stati iniettati nel tessuto produttivo locale grazie a una strategia che trasforma la ricerca accademica in valore... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Innovazione e startup, torna a Cagliari il Contamination Lab: 80 posti per studenti e giovani ricercatori; Aperte le candidature per Contamination Lab UniCa, disponibili 80 posti; Al via le candidature del Contamination Lab UniCa 2026; Al via le candidature del Contamination Lab UniCa (CLab UniCa) 2026. Candidature fino al 15 maggio. https://www.agrotoday.it/2026/04/15/nocera-unica-focus-su-ambiente-e-territorio-amministratori-ed-esperti-a-confronto/ - facebook.com facebook Ecco l’unica cosa che non dovresti mai fare se il tuo gatto fa pipì fuori dalla lettiera @lazampa @LaStampa x.com